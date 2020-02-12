РИАМО - 12 фев. В Московской области по итогам 2019 года провели рейтингование библиотек региона, больше 90 баллов набрали муниципальная библиотека Левобережья и Дубненская городская библиотека семейного чтения в Дубне, Долгопрудненская централизованная библиотечная система, Централизованная библиотечная система Ступина, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

В ходе рейтингования оценивалась деятельность 946 библиотек по 97 критериям. Особое внимание уделялось материально-технической базе библиотеки и работе руководителя библиотечной сети. В большинстве из них созданы условия для читателей, и растет количество пользователей.

«Итоги рейтинга – не только результат работы самих библиотек, но и результат взаимодействия руководителей библиотек с муниципальной властью», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она отметила, что Муниципальная библиотека Левобережья и Дубненская городская библиотека семейного чтения из округа Дубна набрали по 96 баллов, Долгопрудненская централизованная библиотечная система набрала 95 баллов, 94 балла у Централизованной библиотечной системы округа Ступино. Четыре сельские библиотеки в Волоколамске набрали меньше 50 баллов.

Среди критериев рейтинга - благоустройство территории и внутреннее пространство библиотеки, взаимодействие с читателями. При оценке деятельности руководителя библиотеки учитывались профессиональные достижения руководителя и команды, социальная активность библиотеки, концепция развития библиотеки и уровень менеджмента.