РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. В подмосковных Люберцах ужесточат проверки пассажирского транспорта на наличие тахографов, сообщил замглавы администрации муниципалитета Родион Грошевик.

В среду в здании администрации Люберец прошло заседание комиссии по вопросам транспортной безопасности.

«Так как количество ДТП на пассажирском транспорте увеличилось в 2019 году, то необходимо ужесточить проверки автобусов и маршруток. Будем проверять наличие тахографов», - сказал Грошевик.