РИАМО - 12 фев. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, что употребление снюса может привести к зависимости от никотина и стать причиной развития рака, и что он вовсе не безвреден, как многие думают, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Снюс содержит более 30 химических веществ с потенциальным канцерогенным эффектом», - говорится в материале.

Самыми опасными веществами, которые содержатся в снюсе, считаются нитрозамины. Они формируются во время его производства, при ферментации табака.

В России снюс запретили еще в 2016 году, его продажа предусматривает административное наказание.

Доказано, что употребление снюса приводит к раку полости рта, поджелудочной железы, пищевода и раку легких.

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что, употребляя снюс, человек получает в несколько раз больше никотина, чем при курении сигарет. Также его употребление вызывает никотиновую зависимость с первого раза. А бросить снюс намного тяжелее, чем перестать курить.

Особенно пагубно влияет снюс на здоровье подростков, вызывая у них тяжелые заболевания. По статистике, все ребята в подростковом возрасте, которые попробовали снюс, через четыре года начинают курить.