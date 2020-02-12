РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В пяти многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска временно отключат горячую воду 13 февраля из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 13 февраля управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» с 9:00 до 16:00 запланировало выполнение ремонтных работ. Во время проведения ремонта будет приостановлена подача горячей воды в многоквартирные дома по адресам: улица Молодежная, дома №№5, 7/1, 7/2, 7/4, 7/6», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.