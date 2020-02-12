РИАМО - 12 фев. В одном из столичных ресторанов быстрого питания в результате конфликта 20-летнему молодому человеку сломали нос и выбили несколько зубов, подозреваемого в побоях задержали полицейские, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО Москвы.

Юноша находился в одном из ресторанов быстрого питания в Басманном районе столицы, когда на него напал неизвестный и причинил ему телесные повреждения. Согласно справке из медицинского учреждения, у пострадавшего сломан нос и зубы.

«Полицейские на улице Покровка задержали подозреваемого – 24-летнего жителя столицы. У него возник конфликт с заявителем, который танцевал для записи на видео в помещении кафе, после чего тот нанес ему удар кулаком в лицо», – сообщила представитель пресс-службы УВД по ЦАО подполковник внутренней службы Татьяна Дугина.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Его отпустили под подписку о невыезде.