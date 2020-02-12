РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 фев. Молодые ученые из Королева получили премию губернатора региона за достижения в науке, сообщил глава муниципалитета Александр Ходырев.

Королев является одним из 13 наукоградов России и считается колыбелью космонавтики и современной технической науки.

«Премии губернатора за достижения в науке удостоились наши ребята из РКК «Энергия» Федор Воронин и Михаил Харчиков за работу по теме «Система мониторинга и контроля перемещения малых объектов из космоса». От души поздравляю с высокой оценкой вашей деятельности! Удачи и дальнейших успехов», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

11 февраля 10 молодых ученых и 5 авторских коллективов Подмосковья получили премии губернатора региона за достижения в науке.