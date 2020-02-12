РИАМО - 12 фев. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин считает, что аннулирование Госавтоинспекцией результатов незаконного техосмотра никак не скажется на водителях, так как диагностическая карта привязана к страховке, и без ТО никто ее водителю не выдаст.

Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если окажется, что он не был на диагностике или техосмотр проходил с нарушениями. Изменения должны вступить в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре.

«Карта техосмотра привязана к ОСАГО, к страховке. Если нет карты ТО, страховку никто не выдаст. Аннулировать карту и оставить страховку было бы странным действием. Компании должны разобраться между собой и законами, которые существуют. Сейчас это выглядит так, что ведомство решило себя немножко прикрыть», – сказал Субботин в интервью радио Sputnik.

По его словам, техосмотр уже давно «рудиментарный орган, который нужно отменить».

Субботин также пояснил, что большинство сервисов, которые с технической точки зрения проводят техосмотр, не могут проверить реальное состояние автомобиля – это можно сделать только на специализированной станции.