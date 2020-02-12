РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. В подмосковном Красногорске задержали жителя Тульской области по подозрению в краже 180 тысяч рублей с чужой банковской карты, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу Красногорск.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от местной жительницы о краже денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 27-летний житель Тульской области. По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.