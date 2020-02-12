РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. В минувшем году более 90 человек получили ранения и травмы в ДТП с транспортом, принадлежащим юридическим лицам, сообщил замначальника ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Дмитрий Кандауров.

В среду в администрации Люберец прошло заседание комиссии по вопросам транспортной безопасности.

«В 2019 году 92 человека получили ранения и травмы в ДТП с транспортом, принадлежащим юридическим лицам. Пять человек погибли», - сказал Кандауров.

Он добавил, что с 2014 года показатели аварийности снижались, за исключением прошлого года. Число погибших в 2019 году во всех дорожных авариях выросло на 13,3%, всего погибли 17 человек.

«Всего в 2019 году было 301 ДТП. Общее количество увеличилось на 6% по сравнению с 2018 годом», - отметил Кандауров.