РИАМО - 12 фев. Младенец, которого обнаружили в подземном переходе рядом со станцией столичного метро «Парк Победы», находится в больнице в удовлетворительном состоянии, после его отправят в учреждение соцзащиты, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

В среду сотрудник московского метро обнаружил грудного ребенка в переходе около станции «Парк Победы». На место вызвали скорую помощь и полицию.

«Малыша сразу доставили в больницу. Сейчас его обследуют врачи и проводят весь необходимый комплекс лечебных и диагностических мероприятий. По предварительным данным, состояние мальчика удовлетворительное. После выписки из больницы ребенок будет направлен в учреждение соцзащиты», - говорится в сообщении.

Найденыша обеспечат всем необходимым. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

По информации СК, найденному мальчику на вид 2-3 месяца. В настоящее время жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. По факту инцидента проводится доследственная проверка, устанавливаются родственники мальчика.

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