РИАМО – 12 фев. Общая сумма долгов россиян по алиментам по итогам 2019 года составила 152 миллиарда рублей, количество должников, по сравнению с 2018 годом, уменьшилось, но сама сумма увеличилась на 13%, пишет газета «Известия».

152 миллиарда рублей – это антирекорд. По сравнению с 2012 годом долги по алиментам выросли почти в восемь раз.

«На конец 2019-го на исполнении у Федеральной службы судебных приставов находилось 806,4 тысячи дел о взыскании алиментарных платежей, указано в отчетности. Годом ранее должников было больше — 825,5 тысячи человек. При этом общая сумма невзысканных алиментов, напротив, увеличилась на 13%, превысив порог в 150 миллиардов рублей», — говорится в статье.

По расчетам, средняя сумма долга выросла со 162 тысяч рублей до 189 тысяч рублей за год.

В ушедшем году приставы смогли взыскать 52 миллиарда рублей с 764 тысяч должников. Всего же в производстве было 1,6 миллиона дел по алиментам на общую сумму 213,2 миллиарда рублей.

«Стоит задуматься о поиске действенных механизмов и инструментов реализации имеющихся нормативных положений. Важно, что решение проблемы сбора алиментов еще и повышает рост экономической активности, так как часть выплат возвращается на рынок продовольственных и непродовольственных товаров, а также в сферу услуг», — отметил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Максим Соколов.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что в случае длительного отказа от выплат логичнее обеспечивать матерей-одиночек пособием, а уже после искать способы удержать средства у должника.