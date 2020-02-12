РИАМО - 12 фев. В среду высота сугробов в столице составила 7 сантиметров, снежный покров уменьшился из-за мокрых осадков 11 февраля, в ближайшие дни снега в городе не прибавится, сообщил РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«Сегодня высота снежного покрова в Москве составляет 7 сантиметров, тогда как накануне она составляла 8 сантиметров. Осадки шли в виде мокрого снега с дождем, поэтому произошло уменьшение высоты снежного покрова», - сказал собеседник агентства.

Синоптик также отметил, что рассчитывать на прирост снежного покрова до конца рабочей недели не стоит, так как температура в Московском регионе остается существенно выше нормы.

«В те периоды, когда осадки будут идти в виде снега, надо понимать, что он будет мокрый. Соответственно — достаточно тяжелый. Поэтому (снег – ред.) будет оседать под собственной тяжестью», - добавил собеседник агентства.