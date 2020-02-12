РИАМО - 12 фев. Работник столичного метро обнаружил грудного ребенка в переходе около станции «Парк Победы», однако переход не относится к подземке, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Московского метрополитена.

«Сотрудник метро нашел младенца в подземном переходе рядом со станцией «Парк Победы». Переход не относится к территории Московского метрополитена. На место была вызвана скорая помощь и полиция. Медики забрали малыша в детскую больницу», – сказал собеседник агентства.

По информации СК, в среду вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы сотрудник метрополитена обнаружил на снегу мальчика, которому на вид 2-3 месяца. В настоящее время жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, устанавливаются родственники мальчика.