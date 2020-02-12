РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне фотовыставка откроется в библиотеке имени Сергея Есенина в Люберцах в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двенадцатого февраля в библиотеке имени Сергея Есенина состоится открытие фотовыставки «Навеки в памяти народной». Выставка посвящена 75-летию Великой Победы», - говорится в сообщении.

Автором фоторабот является член Союза художников Подмосковья Лия Карюкина. В экспозиции представлены снимки 13 монументов Великой Отечественной войны и книги об истории создания памятников городского округа Люберцы.

Открытие состоится в 17:00. Вход свободный. Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом №5А.

Мероприятие подготовлено Общественным центром духовного единения «Родник» в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие».