РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В ДК «Машиностроитель» микрорайона Климовск Подольска 21 марта проведут открытый урок по игре на духовых инструментах, сообщается в группе «ДК «Машиностроитель» городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Доме культуры «Машиностроитель» микрорайона Климовск Подольска 21 марта состоится открытый урок детской студии духовых инструментов «БЕКАР». На мероприятии все желающие смогут познакомиться с педагогами, увидеть результаты детей, которые уже являются участниками студии. Детей ждут игры, мастер-класс и знакомство с миром музыки. Все желающие смогут сразу же прослушаться, попробовать поиграть на инструменте и записаться на первый урок», - говорится в сообщении.

Начнется открытый урок в 17:00 и будет проходить в зрительном зале Дома культуры. Подробности можно узнать по телефону: 8(917)587-98-77.