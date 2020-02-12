РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 фев. Педагоги городского округа Мытищи обсудили вопрос интеграции электронных дневников со специалистами ООО «Физикон Лаб» на семинаре, сообщается на сайте администрации горокруга.

11 февраля в Мытищах на базе школы №31 прошел обучающий семинар для педагогов. Участниками семинара стали педагоги, работающие в проекте «Цифровой контент для ЦОС». В данном проекте принимают участие 5 общеобразовательных учреждений округа – школы №№6, 10, 31, лицеи №№15 и 33.

«Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Педагоги задавали интересующие их вопросы специалистам ООО «Физикон Лаб» по интеграции электронных дневников, использованию электронных образовательных ресурсов не только в процессе выдачи домашних заданий, но и для фронтальной работы учителя в классе», – говорится в сообщении.

В 2019 году школы-участники федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) Московской области были оснащены интерактивным оборудованием для фронтальной работы и мобильными классами. В ноябре 2019 года в более чем 100 школах Московской области запустили проект по организации доступа к электронным образовательным ресурсам посредством Школьного портала Московской области.

В проекте используются электронные образовательные ресурсы издательства цифрового контента «Физикон», размещенные на образовательной онлайн-платформе «Облако знаний» компаний «Кирилл и Мефодий» и «1С».