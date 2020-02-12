РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 фев. Работу по профилактике наркомании и алкоголизма среди школьников и студентов в библиотеках Мытищ обсудили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, сообщается на сайте администрации горокруга.

11 февраля в городском округе Мытищи состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В начале заседания был рассмотрен вопрос работы библиотечно-информационного центра по профилактике семейного неблагополучия и вовлечению несовершеннолетних в организованные формы досуга и занятости.

«Работа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди школьников и студентов носит в библиотеках МАУК «БИЦ» последовательный и системный характер. Задача библиотек - дать предостерегающую информацию подрастающему поколению. Обладая большой информационной базой, библиотеки в течение года приняли участие во Всемирном дне борьбы с наркоманией, антинаркотическом месячнике, Едином дне здоровья», - говорится в сообщении.

В библиотеках были оформлены книжные выставки «Как уберечь молодежь от наркотиков», «Не дай обмануть себя», «Я выбираю жизнь», «Будь здоровым, умным, бодрым». Также проведены беседы и обзоры, организованы конкурсы рисунков и плакатов. Сотрудники библиотек ставят задачу не просто проинформировать подростков о здоровом образе жизни, но и сделать так, чтобы отказ от вредных привычек стал стилем жизни.

В библиотеках МАУК «БИЦ» особое внимание уделяется поддержке семейного чтения. Идет активное сотрудничество со школами, детскими садами, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, центром реабилитации несовершеннолетних «Преображение», учреждениями культуры и другими социально ориентированными учреждениями.

В библиотеках округа работа ведется по массе направлений культурно-досуговой деятельности. Работают клубы по интересам, проходят литературные и поэтические вечера, арт-встречи, праздники, мастер-классы, интерактивные программы и многое другое.