РИАМО - 12 фев. В Химках начали строить путепровод Репинской развязки на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина, рабочее движение планируют открыть в конце 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«К концу 2020 года планируется открыть рабочее движение по основному ходу развязки с временными съездами, что позволит жителям Химок воспользоваться путепроводом через Ленинградское шоссе. Всего предстоит забить порядка 300 свай и провести устройство пяти опор», — говорится в сообщении.

На стройплощадке сейчас переносят инженерные коммуникации, также уже приступили к забивке свай.

Главная цель строительства - соединить старые и новые Химки. Протяженность основного хода транспортной развязки составит 0,8 километра вместе с путепроводом длиной 160 метров. Число полос движения по основному ходу - от двух до пяти с расчетной скоростью 70 километров в час.

К концу 2021 года также планируется частично реконструировать улицы Дружбы, 9 Мая и Репина. На путепроводе будет установлено архитектурное освещение, на развязке построят тротуары, сделают наружное освещение и светофоры.

Репинская развязка даст возможность обеспечить транспортную доступность промышленной части города. Это может увеличить число рабочих мест до 28 тысяч, а также поспособствовать приросту населения города Химки. Сейчас старые и новые Химки разделены Ленинградским шоссе и железной дорогой. На единственной транспортной артерии, соединяющий эти жилые массивы, в часы пик возникают заторы.