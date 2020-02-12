РИАМО - 12 фев. Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который запретит осужденным за тяжкие преступления трудоустраиваться водителями такси и общественного транспорта, пишет в среду газета «Известия».

Законопроект планируют внести на рассмотрение в Госдуму в октябре 2020 года. Вступить в силу новые правила могут с 2021 года. В Минтрансе отмечают, что разработка документа обусловлена необходимостью обеспечения безопасности россиян.

«В случае принятия изменений юрлица и индивидуальные предприниматели будут обязаны не допускать к управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование (если указанные преступления признаны тяжкими или особо тяжкими) и терроризм», – отмечается в материале.

Действующее законодательство запрещает гражданам с непогашенной судимостью занимать должности на госслужбе и в силовых структурах. Кроме того, им нельзя работать педагогами, адвокатами и руководить финансовыми предприятиями. Заниматься авиационной безопасностью и частным розыском закон также запрещает.

Большинство опрошенных экспертов и депутатов поддерживают законодательную инициативу. К примеру, член фракции КПРФ Николай Харитонов считает, что с людьми, совершившими убийства или изнасилования, происходят психические изменения и их нельзя допускать до работы с гражданами.

В последние годы водители такси все чаще попадают в криминальные сводки. Одна из самых громких историй произошла в 2017 году, когда московского таксиста подозревали в отравление свыше 100 человек с целью ограбления. Мужчина ездил на Mercedes, поэтому вызывал доверие у своих жертв. После этого он либо угощал их водой, либо предлагал уже отравленную еду.

Систему контроля работы такси внедрят в Москве в 2020 году>>