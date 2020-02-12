РИАМО - 12 фев. В ходе акции «Елочный круговорот» в этом году в столице сдали более 46 тысяч елок, акция продлится до конца февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что акция проводится с 2016 года. Новогодние деревья, которые приносят в специальные пункты, с помощью дробилки перерабатываются в щепу. Ее используют для мульчирования деревьев, отдают в зоопарк – там щепой посыпают вольеры для животных. Щепа также применяется для посыпки дорожек в парках.

«Лидером в этом важном деле (в этом году – ред.) является Южный округ, жители которого позаботились о грамотной утилизации 11233 лесных красавиц. В первой пятерке также Северо-Западный (5800 елей), Юго-Западный (5762), Северо-Восточный (3675) и Восточный (3417) округа», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он уточнил, что всего в 416 пунктов приема сдали свыше 46 тысяч новогодних елок. Акция продлится до конца февраля.

Мэр также напомнил, что, когда акцию только запустили, был один пункт приема в экоцентре «Битцевский лес», тогда сдали 500 деревьев. В 2018 и 2019 годах открыли 400 пунктов приема, собрали соответственно 7 тысяч и 27 тысяч елок.