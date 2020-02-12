РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 фев. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова 13 февраля ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по восстановлению воздушных перемычек ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах: село Ям: улица Новая, дома 1-16; улицы 1-я и 2-я Зеленовка, Вокзальная, дома 1-11; Механизаторов, дома 1-19 подряд; Южная, дома 1-7; магазин «Хозтовары», - говорится в сообщении.

Отключение электричества там ожидается на два часа в промежуток времени с 10:00 до 17:00.

Также на два часа в период с 10:00 до 17:00 ожидается нарушение электроснабжения в деревнях Привалово, Юрьевка, Ртищево и прилегающих к ним СНТ; деревне Вахромеево в коттеджном поселке Восточная Сиеста, деревне Вельяминово в домах 1-70 подряд.

На два часа в промежуток времени с 10:00 до 15:00 ожидается отключение электричества в деревне Семивраги, а в промежуток с 12:00 до 23:00 тоже на два часа - в деревнях Бурхино, Бозулино, Скрипино, Шубино, Борисово, Мотякино.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.