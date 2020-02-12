РИАМО – 12 фев. Госавтоинспекция получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра автомобилей, это следует из проекта постановления правительства РФ, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Документ предусматривает возможность для «должностного лица» ГИБДД аннулировать диагностическую карту (выдается по итогам ТО) в случаях, если машина диагностику не проходила либо технический осмотр проходит с нарушением установленных правил. Автоинспектор, следует из постановления, должен будет «информировать» страховую компанию об аннулировании, а также «решить вопрос» о привлечении к ответственности оператора ТО, совершившего подобное нарушение», — говорится в сообщении.

Документ вступит в силу 9 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре. Закон исключит возможность покупки диагностических карт без предоставления автомобилей. Процесс диагностики будут фиксировать на фото.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов отметил, что действия страховщиков в документах правительства не прописаны. Для таких случаев нужно вводить отдельную процедуру.

Гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко считает, что нужна система информирования водителей об аннулировании карт, иначе автовладелец насобирает много штрафов, попадет в аварию и получит регрессный иск со стороны страховщика за управление автомобилем, не прошедшим ТО.