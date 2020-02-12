РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 фев. В подмосковной Балашихе разыскивают Михаила Конкина, который 11 февраля вышел из дома в микрорайоне Балашиха-2 и не вернулся, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 42-летний Михаил Юрьевич Конкин, микрорайон Балашиха-2, городской округ Балашиха, Московская область. Одиннадцатого февраля вышел из дома и пропал. Нуждается в медицинской помощи» – отмечается в сообщении.

Рост Конкина 177 сантиметров, он плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку с меховым капюшоном, серые спортивные штаны, черные ботинки, серую вязаную шапку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.