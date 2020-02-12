РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 фев. Свыше 120 сортов сыра смогут попробовать гости фестиваля «Сырная гонка» в подмосковном Красногорске с 21 по 24 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«С 21 по 24 февраля на площади у ДК «Подмосковье» пройдет гастрономический фестиваль «Сырная гонка». Красногорцы смогут попробовать и купить более 120 сортов сыра. Свою продукцию представят более 30 производителей сыра из Московской, Тверской, Липецкой, Ивановской, Орловской, Смоленской, Вологодской Владимирской, Брянской, Орловской, Костромской областей, Алтайского края, Республики Адыгея, Республики Марий Эл и других», – говорится в сообщении.

Помимо ярмарки гостей ждут дегустация продукции и насыщенная развлекательная программа – анимация, концерты и игры.

«Посетители не просто окунутся в атмосферу фермерского рынка и разнообразия качественных сыров, но и попробуют свои силы в спортивных мероприятиях. Жителей округа ждут хоккейный матч, игра «Мама, папа, я – спортивная семья» и эстафета «Сырная гонка». Победителей игр и соревнований ждут призы», – добавляется в материале.

Ожидается, что 24 февраля с приветственным словом перед гостями и участниками выступит известный сыровар из городского округа Истра Олег Сирота.

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