РИАМО - 12 фев. В Подмосковье и Москве до вечера 13 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы действует до 22:00 13 февраля.

«Желтый» уровень объявили также на территории Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей.

В Московском регионе 13 февраля будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Температура ночью составит минус 4 – плюс 1 градус, днем — от минус 1 — до плюс 4 градусов.