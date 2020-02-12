РИАМО - 12 фев. Более 200 тысяч человек приняли участие в голосовании, посвященном новым культурно-досуговым направлениям в столичных библиотеках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование проходило на портале «Активный гражданин» по четырем категориям.

«Самой востребованной категорией стала «Информационные технологии, компьютерная грамотность, интеллектуальные игры». За нее проголосовали 27,76 процента горожан. Второе и третье место заняли категории «Кино, фотография, изобразительное искусство» (22,99 процента) и научно-образовательного направления (22,60 процента)», – говорится в сообщении.

Новые кружки по вокалу, хореографии, театральному и музыкальному искусству поддержали 17,40 процента участников голосования.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году и с этого времени его участниками уже стали 2,6 миллиона человек. За пять лет проведено более четырех тысяч голосований и реализовано свыше 3 тысяч решений москвичей.