РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 фев. Подольский хоккейный клуб «Витязь» выиграл у ХК «Сочи» на домашнем льду со счетом 2:1 в матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте подольского клуба.

Хоккейный матч между клубами «Витязь» и «Сочи» проходил в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 11 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Битва за восьмерку – вот мотив для сочинцев в этом матче и в оставшихся семи. Для «Витязя» игра с черноморцами – веская причина не пускать оппонентов в заветное число участников пиршества с названием плей-офф. Нам удалось наконец-то провести игру в полном составе – в таком, как хотели. Итог матча: 2:1 в пользу хозяев», – говорится в сообщении.

Всего игру посмотрели около 4 тысяч человек. Главными судьями были Виктор Бирин и Роман Щенев.