РИАМО – 12 фев. Адвокат Алексей Гудас считает, что пранкерам, которые пугали людей коронавирусом в вагонах московского метро, может грозить до семи лет лишения свободы, так как их действия привели к панике людей на объекте повышенной опасности, сообщает Nation News.

Ранее в поезде метро на Таганско-Краснопресненской линии молодой человек разыграл приступ. Его приятели сразу стали кричать, что больной якобы заражен опасным вирусом. У пассажиров началась паника, все это было снято на видео. На опубликованный в интернете ролик обратили внимание полицейские, после чего трех организаторов розыгрыша задержали.

«Им сейчас инкриминируют 213 статью УК, первую часть (хулиганство на транспорте общего пользования — ред.), но я думаю, там будет вторая часть, поскольку это группа лиц по предварительному сговору, а там до семи лет лишения свободы. С одной стороны, это безобидная шутка, а с другой — метро, которое представляет собой место повышенной опасности, вследствие их действий возникла паника, могли пострадать люди», — сказал Гудас.

В Китае в конце прошлого года начал распространяться новый тип коронавируса. Заражение пошло из многомиллионного Уханя. Сейчас случаи заражения данным типов вируса регистрируются во многих странах мира, в том числе есть заболевшие и в России. Всего заразилось порядка 45 тысяч человек, погибло более 1,1 тысячи. Вылечилось от заболевания свыше 4,8 тысячи заразившихся.