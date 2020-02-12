РИАМО - 12 фев. В Москве и Подмосковье до конца текущей недели ожидается сырая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, сообщил РИАМО в среду дежурный синоптик центра «Фобос».

«Мы рассчитываем, что в городе выпадет порядка 2-3 миллиметров осадков. Они будут смешанной фазы – в виде дождя с мокрым снегом. Температуры прогнозируются слабоположительные. Сырая погода с осадками продержится до конца рабочей недели», – сказал собеседник агентства.

Синоптик также отметил, что за минувшие сутки выпало 6 миллиметров осадков, что составляет седьмую часть от месячной нормы в феврале. Что касается температуры воздуха, то для этого времени зимы она находится на 7-8 градусов выше нормы.

В среду в столице и области прогнозируется облачная погода с осадками в виде снега. Температура будет колебаться от ноля до плюс 2 градусов. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.