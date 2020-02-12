РИАМО - 12 фев. Свыше 300 заявок поступило на участие в отборочном этапе нового сезона проекта «Музыка в метро» за две недели, что почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Отборочный этап нового сезона проекта «Музыка в метро» преодолел отметку в 300 заявок за две недели. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период было подано только 96 заявок. Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету-заявку на сайте music.mosmetro.ru до 22 марта», - говорится в сообщении.

Отбор участников проходит в несколько этапов. На первом этапе эксперты оценивают качество материала, который предоставил музыкант. На втором этапе во время живых прослушиваний жюри оценивает технику и качество исполнения, а также визуальную подачу. У конкурсантов есть три минуты на выступление.

«В состав жюри входят представители Московского продюсерского центра, преподаватели Музыкального училища имени Гнесиных и Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, а также приглашенные звезды шоу-бизнеса и продюсеры. В роли членов жюри успели побывать Виктория Дайнеко, Manizha, Кирилл Рихтер, Владимир Левкин и другие звезды российской эстрады», - уточняется в материале.

«Музыка в метро» — проект, созданный Московским метрополитеном совместно городским с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры при поддержке департамента культуры и Московского продюсерского центра. Первые площадки проекта появились в 2016 году, сегодня их уже более 30.