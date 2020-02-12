РИАМО - 12 фев. «Цифровой диктант 2020» пройдет в России с 28 марта по 11 апреля, его организаторы намерены привлечь к участию как можно больше людей даже из самых отдаленных уголков страны, говорится в сообщении пресс-службы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Нововведения «Цифрового диктанта 2020» анонсировали на международном форуме по кибербезопасности Cyber Security Day 2020. Cyber Security Day 2020 - это международный форум по кибербезопасности и центральное мероприятие Недели безопасного интернета. «Цифровой диктант» впервые прошел в 2019 году и стал самой масштабной акцией по определению цифровой грамотности. В 85 регионах РФ диктант прошли почти 40 тысяч пользователей.

«В этом году мы увеличили срок проведения до двух недель и ждем еще больший охват. В 2020-м мы неспроста объявляем о старте акции «Цифровой диктант» в штабе Общероссийского народного фронта. Благодаря ОНФ мы надеемся дотянуться не только до больших регионов, но и до самых отдаленных уголков нашей страны», — сказал директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

Он добавил, что в 2020 году «Цифровой диктант» - это не просто акция по оценке цифровой грамотности, но и большой портал, на котором находится множество образовательных материалов.

«В этом году ОНФ принял решение расширить свое участие в акции. «Цифровой диктант» пройдет во всех 85 региональных отделениях Народного фронта. Наша задача – помочь как можно большему числу жителей в регионах проверить уровень своих знаний. При этом региональные исполкомы ОНФ станут площадками, которые объединят экспертов, лидеров общественного мнения, специалистов коммерческого и некоммерческого секторов, которые занимаются на территориях решением задач цифровизации и работой с населением», — отметил сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко считает, что «Цифровой диктант» полезен не только для пользователей, но и для ИТ-индустрии в целом.

«Digital диктант — отличный проект, запущенный РОЦИТом в прошлом году. РАЭК сразу же поддержала его: мы видим, что помимо очевидной полезности для интернет-пользователей, это еще и хороший инструмент для развития цифрового бизнеса в России. Проект помогает консолидации компаний, он находит поддержку как в бизнес-кругах, так и у государства. Его интересно и легко продвигать», — сказал Плуготаренко.

Он добавил, что в прошлом году среднее значение уровня цифровой грамотности по России составило около семи баллов из десяти.