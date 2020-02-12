РИАМО - 12 фев. Полицейские задержали в подмосковных Химках двоих рецидивистов, которые специализировались на квартирных кражах, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники с помощью отмычек вскрыли входную дверь квартиры в доме по улице Ватутина, после чего украли оттуда деньги и наручные часы. Сотрудники полиции установили подозреваемых по камерахмвидеонаблюдения и при участии Росгвардии задержали их.

«В ходе обысков по местам проживания обнаружены и изъяты радиостанции, мобильные телефоны, средства слежения, ювелирные украшения, наручные часы, ноутбуки, банковские карты, денежные средства, отмычки и другие предметы», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что задержанные проверяются на причастность к шести аналогичным преступлениям, общий ущерб от которых превысил 9 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Мужчин заключили под стражу.