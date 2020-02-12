РИАМО – 12 фев. На мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2020 южнокорейская компания представила складной смартфон Galaxy Z Flip, который оборудован экраном из гибкого стекла, сообщает Газета.ru.

«Новое устройство может раскладываться из небольшого квадрата в традиционную форму. Оно оснащено тремя камерами, способными делать снимки в высоком разрешении», – говорится в сообщении.

Смартфон будет доступен в черном, фиолетовом и золотом цветах. Основной «фишкой» гаджета стало ультратонкое гибкое стекло, из которого состоит экран смартфона диагональю 6,7 дюйма. Его можно сгибать и разгибать десятки тысяч раз без ущерба.

Galaxy Z Flip поступит в продажу в России 14 февраля. Минимальная цена составит 119,9 тысячи рублей.

Также компания представила новый флагман Galaxy S20 в трех вариациях. Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra получили дисплеи с частотой обновления 120 Гц, они поддерживают 5G и работают на ОС Android 10 с оболочкой One UI 2. На моделях S20 и S20+ основные камеры имеют разрешение 64 мегапикселя, S20 Ultra – 108 пикселей. На S20 и S20+ есть 30-кратный зум, у S20 Ultra он 100-кратный и получил название Space Zoom.