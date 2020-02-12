РИАМО - 12 фев. ООО «Компания Промто» включили в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку фирма нарушила условия контракта на аварийный ремонт подогревателей в подмосковном психоневрологическом интернате, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ранее Антроповский психоневрологический интернат заключил с фирмой контракт на аварийный ремонт подогревателей. В связи с нарушением ООО «Компания Промто» условий его исполнения учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в материале.

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Компания Промто» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.