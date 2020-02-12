РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 фев. При строительстве эстакады на Октябрьском проспекте Люберец расстояние от дороги до домов составит пять метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне в Люберцах прошла встреча рабочей группы по вопросам реконструкции Октябрьского проспекта. В дискуссии приняли участие жители, представители ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», проектировщик проекта – «ГорКапСтрой», генеральный подрядчик – компания «Стройтрансгаз» и сотрудники администрации округа.

«В первый этап строительства входит замена коммуникационных сетей, а именно: 2,5 километра водопровода, около 4 километров водостока, 1,5 километра новой канализации. Перекладываются сети связи и электричества. Этот процесс замет около года. <...> При строительстве эстакады все нормы СанПИН будут соблюдены – расстояние от проезжей части до жилых домов составляет необходимый минимум – пять метров», – сказал главный инженер проекта Сергей Еськов.

Он добавил, что после замены сетей начнется строительство двух пешеходных переходов – на пересечении Октябрьского проспекта с улицами Смирновская и Красная.

Жителей на встрече волновали вопросы вырубки зеленых насаждений, выноса инженерных коммуникаций, строительства ливневой канализации, экологии и ряд других тем. Активные жители домов, расположенных вдоль Октябрьского проспекта, обратились к рабочей группе с требованием запросить официальную информацию, подтверждающую слова Еськова.

Кроме того, в ходе встречи часть жителей изъявила желание ознакомиться с дендропланом, на котором были бы указаны те деревья, которые предназначены к вырубке, и планом компенсационного озеленения.