РИАМО - 12 фев. На столичном портале поставщиков появится сервис по созданию шаблонов и автозаполнению контрактов, новая функция снизит количество технических ошибок, а также сроки согласования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко уверен, что внедрение общих стандартов и автоматизация процессов существенно упростит работу в сфере госзакупок.

«Технологии обеспечивают поставщикам и заказчикам понятные, прозрачные и доступные условия заключения контрактов, позволяют избежать ошибок и ускоряют проверку шаблонного документа. Наконец, это удобно и поможет пользователям портала экономить время, которое раньше они тратили на заполнение документов и их согласование», – отметил Лысенко.

На сайте уточняется, что проект контракта будет известен участникам заранее, а процесс его формирования и подписания полностью автоматизирован. Информация о спецификации закупки малого объема, стоимости и сроках без изменений переносится в электронный документ, что позволит сделать процесс согласования контракта между заказчиком и поставщиком проще и быстрее.

Пилотное тестирование функции сейчас проходит в Перми, после этого сервис планируется открыть для всех пользователей портала.

Ранее заказчик сам определял форму документа, при этом для одного типа закупок могли использовать разные варианты контракта. Участникам приходилось вносить данные вручную, прикладывать сканированные копии документов или вовсе переходить на бумажные носители.

«Приведение документации закупок малого объема к единой форме – это очередной шаг к стандартизации закупок Москвы и подключившихся к порталу регионов», – пояснил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.