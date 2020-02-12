РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Из-за ремонтных работ без горячего и холодного водоснабжения останутся жители домов на улице Братьев Горожанкиных в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«Тринадцатого февраля с 9:00 до 12:00 будет отключена подача холодной воды и горячей воды по адресу: улица Братьев Горожанкиных, дома №№14, 16, 18, 20», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что причиной отключения станут ремонтные работы.