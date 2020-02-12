РИАМО - 12 фев. Московское областное управление ФАС России привлекло ООО «Наш дом» к ответственности за нарушение нормы федерального закона «О защите конкуренции» в части непредставления информации по требованию, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Ответственность за данное нарушение предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

«Действия ООО «Наш дом» в части непредставления сведений (информации) в адрес Московского областного УФАС России привели к затруднению исполнения антимонопольным органом государственной функции по предупреждению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции», – уточняется в материале.