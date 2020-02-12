РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Холодное водоснабжение ряда домов в поселке Нахабино подмосковного Красногорска временно отключат в среду, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«Двенадцатого февраля с 10:00 до 17:00 будет отключена подача холодной воды в поселке Нахабино, на улице 40 Лет Октября, в домах №№24, 26, улице Карла Маркса, домах №№2А, 2/27, 29, улице Пионерская», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что отключение связано с ремонтными работами.