РИАМО - 12 фев. В Москве в рамках программы реновации завершилось расселение жителей 31 дома, на сегодняшний день в новые квартиры уже въехали более 14 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Семнадцать многоквартирных домов уже снесены по технологии «умного» сноса. Еще 14 домов полностью расселены. Для проживания горожанам были предложены новые квартиры в комфортных многоквартирных домах в границах квартала, часть из которых в шаговой доступности», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Более 14 тысяч человек уже переехали в новостройки в рамках программы реновации. Еще около 8 тысяч находятся в процессе переезда.

«Больше 5,4 тысячи человек, проживавших в 31 доме в Северном, Западном, Восточном, Северо-Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Южном округах Москвы, уже переехали в новое комфортное жилье. Кроме того, порядка 9 тысяч человек переехали в новостройки из домов, в которых еще продолжается переселение. На сегодняшний день по 14 полностью отселенным домам префектурами административных округов принимается решение о выводе объектов из эксплуатации», — отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. В нее были включены 5173 жилых дома во всех административных округах столицы. Заселение первого дома по программе началось в феврале 2018 года. В квартиры с отделкой комфорткласса переедут более 1 миллиона москвичей.