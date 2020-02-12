РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Без горячего и холодного водоснабжения оказались на несколько часов жители ряда домов в подмосковном Красногорске в среду, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«Двенадцатого февраля с 9:00 до 12:00 отключена подача холодной воды и горячей воды по адресам: улица Братьев Горожанкиных, дома №№2, 4, 6, 8, 10, улица Ленина, дома №№22, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 30А, 30Б», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что отключение связано с ремонтными работами.