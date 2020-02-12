РИАМО - 12 фев. В рамках проекта «Московское долголетие» в феврале в пяти столичных вузах появились занятия по новым учебным программам, люди старшего возраста смогут получить знания по философии и психологии, а также научатся рисовать акварелью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Занятия пройдут в МГУ имени М.В. Ломоносова, Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова, Московском политехническом университете и Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина», – говорится в сообщении.

Пожилые москвичи смогут посещать занятия по философии и психологии, а также научатся создавать дизайн интерьеров и рисовать акварелью. В рамках новых учебных занятий не обучаются новой профессии, но получают знания и смогут найти единомышленников.

В сентябре этого года в 26 столичных вузах открыли более 200 образовательных курсов и клубов по интересам по разным направлениям. Это английский язык, садоводство, этикет, журналистское мастерство и другие. Все занятия для участников проекта «Московское долголетие» бесплатные.

Проект «Московское долголетие» стартовал в Москве 1 марта 2018 года. В 2019 году количество участников проекта, посещающих занятия, превысило 200 тысяч человек.