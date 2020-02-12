РИАМО - 12 фев. Сотрудники полиции задержали в Дмитровском городском округе 25-летнего жителя Республики Татарстан по подозрению в сбыте крупной партии наркотика, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. <…> Изъятое содержимое является наркотическим средством метилэфедроном весом около 400 граммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Его поместили под стражу.