РИАМО - 12 фев. Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Москве начали доследственную проверку по факту обнаружения младенца на западе столицы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ведомства Юлия Иванова.

«По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы сотрудник Московского метрополитена обнаружил на снегу мальчика на вид 2-3 месяца», – сказала Иванова.

По ее словам, ребенка незамедлительно госпитализировали в детскую горбольницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

СК проводит необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Устанавливаются родственники мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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