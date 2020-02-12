РИАМО - 12 фев. Выбирая букет для мужчины на День святого Валентина, необходимо помнить о лаконичности композиции и отказаться от декоративных элементов и «наивных» цветов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании по доставке цветов «Флорист.ру».

«Самые «мужские» цвета – все оттенки красного и зеленого. Стоит придерживаться лаконичности, избегать какого-либо декора и заведомо «женских» цветов (пионы, ромашки, лизиантусы). Приветствуются листья монстеры, например, и другая крупнолистная зелень», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в силу разных причин покупатели доверяют сборку своего букета профессиональным флористам. Тренды флористики технически сложны и без специальных навыков повторить современный стиль может быть непросто.

Ранее представитель пресс-службы «Флорист.ру» отметил, что женщинам в День святого Валентина по традиции дарят красные розы, хотя этот цвет символизирует, скорее, страсть и целеустремленность, нежели теплые, зарождающиеся чувства. Для признания в любви лучше подойдут цветы пастельных, кремовых оттенков.