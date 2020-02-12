РИАМО - 12 фев. На территории Москвы находятся 39 автоматических дорожных станций и 45 метеовышек около магистралей, данные которых оперативно поступают в городские службы, таким образом коммунальщики заблаговременно готовы к непогоде, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На сегодняшний день в ведении комплекса городского хозяйства Москвы находится 39 автоматических дорожных станций и 45 метеовышек, расположенных вблизи к основным столичным магистралям. На основании полученных метеорологических измерений городские коммунальные службы оперативно получают рекомендации для проведения работ по обслуживанию и содержанию дорог», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Высота снежного покрова, температура дорожного покрытия, а также скорость и направление ветра измеряются в режиме реального времени на стационарных метеостанциях. Кроме того, специальные высокоточные приборы определяют тип осадков, температуру замерзания жидкости на поверхности дороги, показатели коэффициента сцепления и скользкости.

«Ежедневный детальный анализ погодных условий позволяет определить количество снегоуборочной техники, комплексных бригад и объем противогололедных материалов, необходимых для уборки в каждом районе столицы», — добавил Бирюков.

Он отметил, что при получении экстренного предупреждения об ухудшении погодных условий коммунальные службы Москвы переходят на усиленный режим работы.

С начала зимы метеослужба зафиксировала 46 переходов температуры через ноль градусов. Самым снежным в этом сезоне стало 11 января — в этот день в Москве средний прирост снега составил 6 сантиметров.