РИАМО - 12 фев. Жители и гости столицы до конца зимы смогут посетить музыкальные вечера, которые пройдут в парках и исторических усадьбах Москвы, в частности, гости услышат произведения Антонио Вивальди и Эдварда Грига, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Городские парки приглашают послушать произведения Антонио Вивальди и Эдварда Грига, покататься на коньках под инди-рок и исполнить песни военных лет. До конца зимы в Парке Горького, усадьбах Люблино, Кусково и еще семи зонах отдыха столичного департамента культуры пройдут десятки концертов», – говорится в сообщении.

Так, 16 февраля в музее-заповеднике «Коломенское» в концертном зале «Театральная хоромина» дворца царя Алексея Михайлович состоится концерт-беседа «Бетховен и Шуберт». А в последний день зимы горожане смогут посетить вечер вокальной музыки «Мелодии любви».

В День защитника Отечества усадьба Люблино приглашает всех желающих на праздничный концерт «Музыкальный десерт». На мероприятии можно будет послушать произведения Жана-Батиста Люлли, Никколо Паганини, Мауро Джулиани, Хорхе Кардосо и Астора Пьяццоллы.

Концерты органной музыки пройдут в музее-заповеднике «Царицыно». А в музее-усадьбе «Кусково» 29 февраля представят 24 каприса для скрипки Никколо Паганини.

Покататься на коньках под джаз и электронную музыку можно будет на катках в саду «Эрмитаж» и в Таганском парке. Кроме того, на катке «Восход» в Парке Горького москвичи и гости столицы услышат выступления молодых исполнителей, а также диджеев.

Музыкальные вечера также пройдут в музее-заповеднике «Коломенское», парке «Сокольники» и парке Победы.