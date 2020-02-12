РИАМО - 12 фев. Влюбленным, которые хотят порадовать свою вторую половинку букетом на День святого Валентина, следует выбирать цветы нежных пастельных оттенков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании по доставке цветов «Флорист.ру».

«Традиционно, конечно, наши соотечественники предпочитают розы. Именно красная роза у нас считается символом этого праздника. Однако отметим, что красный цвет во флористике символизирует, скорее, страсть, целеустремленность, а не теплые, зарождающиеся чувства. А лучшие цвета для признания в любви – пастельные, кремовые», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что согласно сложившейся традиции в День святого Валентина более всего заметен рост спроса на красные цветы, особенно розы.

«В последнее время наблюдается такой тренд на 14 февраля, что кроме красных роз покупатели все чаще предпочитают сезонные цветы: анемоны, ранункулюсы, гиацинты. В тренде также голландские тюльпаны всевозможных оттенков, хотя они считаются главным цветком другого праздника – 8 Марта», - отметил собеседник агентства.

По его словам, накануне 14 февраля и в сам праздник возможно подорожание готовых букетов на 20-40%.

«Средняя цена к этой дате будет с большим разбегом: можно найти букеты и до 2 тысяч рублей с доставкой по Москве. Все зависит от предпочтений покупателей и их получателей. Например, букеты с экзотическими цветами (ранункулюсы, анемоны) могут быть дороже, чем привычная классика», - заключил представитель пресс-службы.