РИАМО - 12 фев. В девяти кинотеатрах сети «Москино» с 20 по 24 февраля бесплатно покажут фильмы о войне, на больших экранах можно будет увидеть ленты «Офицеры», «Звезда» и ряд других, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Посмотреть любимые киноленты можно будет в кинотеатрах «Салют», «Искра», «Спутник», «Юность», «Тула», «Молодежный», «Сатурн», «Вымпел» и «Полет». Фильмы покажут с 35-миллиметровой пленки, хранящейся в архивах «Москино». Вход на сеансы свободный, предварительная регистрация не требуется», – говорится в сообщении.

В программу «Синематека. На фронте и в тылу» входит 11 известных картин.

В кинотеатре «Молодежный» москвичи старше 12 лет смогут посмотреть киноленту «На войне как на войне» 1969 года, снятой режиссером Виктором Трегубовичем. А 21 февраля всех желающих приглашают на показ военной драмы «Звезда» 2002 года режиссера Николая Лебедева в кинотеатре «Вымпел».

В кинотеатре «Тула» 22 февраля покажут фильм фильм «Солдат Иван Бровкин» 1955 года. Его снял режиссер Иван Лукинский. Кинотеатр «Салют» 23 февраля приглашает горожан посмотреть картину «Женя, Женечка и катюша» 1967 года режиссера Владимира Мотыля.

Завершит программу картина «На семи ветрах» 1962 года режиссера Станислава Ростоцкого. Ее покажут в кинотеатре «Полет» 24 февраля.

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля с 1922 года. До 1946 года праздник носил название День Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993 года – День Советской армии и Военно-морского флота.