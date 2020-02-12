РИАМО - 12 фев. Климатические изменения привели к тому, что на зимовку в Москву и Подмосковье прилетает все больше птиц, кроме того, увеличивается количество пернатых, которые решили переждать зиму в регионе, сообщил РИАМО руководитель орнитария в столичных «Сокольниках» Вадим Мишин.

«Были птицы, которые оставались зимовать у нас и в прошлом году, и раньше. Просто сейчас их будет больше оставаться, потому что условия для них улучшаются. Еще к нам стали лететь на зимовку больше северных птиц – это земняки, уральская длиннохвостая неясыть. Они прилетают к нам зимовать, как в теплые края. Они раньше тоже прилетали, но не в таком большом количестве», - сказал Мишин.

Он добавил, что недавнее похолодание никак не повлияет на состояние птиц, которые проводят зиму в Московском регионе.

«Такое ухудшение погоды для птиц не проблема. Температура все равно выше нормы. Самое главное, что нет ледяного дождя. Все птицы, которые остались у нас, зимуют в штатном режиме. Никаких резких ухудшений для них не произошло», - отметил орнитолог.

Ранее пресс-служба «Мосприроды» сообщала, что в этом сезоне на территории Москвы остались зимовать порядка 10 тысяч водоплавающих птиц, большая часть из них – кряквы. Также специалисты встретили и редко зимующих в столице птиц — чомгу, морских чернетей, свиязей, чирок-свистунок.